Количество вакцинированных от COVID-19 татарстанцев превысило 1 миллион

В Татарстане, по данным на 17 часов, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 004 946 человек. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня утром в республике сделали миллионную прививку от коронавируса. Юбилейную процедуру прошла жительница Московского района Казани Наиля Шагабиева.



В минувшую пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 44 млн человек. Полностью привиты от коронавируса более 37 млн человек.



Татьяна Леухина