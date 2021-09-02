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Количество вакцинированных от COVID-19 татарстанцев превысило 1 миллион

17:42, 02.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Количество вакцинированных от COVID-19 татарстанцев превысило 1 миллион
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане, по данным на 17 часов, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 004 946 человек. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня утром в республике сделали миллионную прививку от коронавируса. Юбилейную процедуру прошла жительница Московского района Казани Наиля Шагабиева.

В минувшую пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 44 млн человек. Полностью привиты от коронавируса более 37 млн человек.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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