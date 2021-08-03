Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется «Спутник V»

Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется российская вакцина от COVID-19 «Спутник V». Об этом пишет RT.

Таким образом, сертификаты вакцинации Сан-Марино действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны». Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года.

Представители медвластей страны заявили «РИА Новости», что признание ЕС сертификатов Сан-Марино — это не признание «Спутника V». Это носит технический характер.