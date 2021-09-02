Центробанк прогнозирует инфляцию в России в 2024 году на уровне 4%

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В 2024 году инфляция в России будет на уровне 4%. Такой прогноз дал Центральный банк РФ в своем проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов.

Регулятор сохранил прогноз по инфляции на 2021—2023 годы: в текущем году она составит 5,7—6,2%, в следующем году — 4—4,5%, а в 2023 году она опустится до 4% и сохранится на том же уровне в 2024-м.

Снижение инфляции до целевого уровня в России прогнозируется к концу следующего года. Для обеспечения такой динамики Центробанк продолжит поддерживать ключевую ставку на уровне 6—7% годовых в среднем за 2022 год.

По мере снижения инфляционных ожиданий и замедления роста потребительских цен ключевая ставка вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 5—6% годовых, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале августа президент России Владимир Путин сообщил, что правительство страны спланировало целый ряд системных мер по сдерживанию инфляции внутри страны. «В целом это мера экономического характера, ничего здесь избыточно административного нет», — обратил он внимание.



В конце июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России будет долгосрочным явлением. По ее мнению, экстренные административные меры по регулированию цен не должны быть продолжительными.



Татьяна Демина