Набиуллина: инфляция в России будет долгосрочным явлением

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Инфляция в России будет долгосрочным явлением, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом глава регулятора рассказала в интервью газете Financial Times.

«У нас был очень долгий период высокой инфляции в конце 1990-х и 2000-х годов. Наше население жило во время низкого уровня инфляции только очень короткие промежутки времени. Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее <…>, но они реагируют на пандемию, цены растут», — цитирует ее ТАСС.

Также она уточнила, что экстренные административные меры по регулированию цен не должны быть продолжительными.

В июне с начала 2021 года инфляция в Татарстане составила 4,44%. По отношению к июню прошлого года сводный индекс потребительских цен вырос на 7,08%. По сравнению с маем этого года они увеличились на 0,9%. Такие данные приводит Татарстанстат.

Алексей Нечаев