Путин рассказал, как правительство сдерживает инфляцию в России

Правительство России спланировало целый ряд системных мер по сдерживанию инфляции внутри страны. «В целом, это мера экономического характера, ничего здесь избыточно административного нет», — рассказал президент страны Владимир Путин.

Глава государства считает, что подготовленные кабмином меры положительно повлияют на российскую экономику. Они уже в «известной степени» оказали такое воздействие, заявил Путин на заводе по производству сухих строительных смесей в Башкирии, в открытии которого принял участие.



«Можем ли мы внутри страны и должны ли мы предпринимать какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны, именно так мы и делаем», — цитирует президента ТАСС.

В конце июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России будет долгосрочным явлением. По ее мнению, экстренные административные меры по регулированию цен не должны быть продолжительными.



Татьяна Демина