В России пройдет эксперимент по размещению гражданами данных биометрии через приложение

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов (архив)

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России проведет эксперимент по размещению гражданами своих биометрических данных через приложение «Биометрия». Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Он будет проходить с октября 2021 года по октябрь 2022 года. Биометрические данные могут использоваться государственными органами, банками и иными организациями с применением указанных биометрических персональных данных при предоставлении отдельных услуг.

Фото: pixabay.com

Для самостоятельного размещения биометрических данных людям нужно скачать приложение «Биометрия» и войти в него с помощью своей подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). После этого пользователю необходимо дать согласие на сбор и обработку данных в ЕСИА, после чего формируется ключ шифрования для защиты канала, и приложение может приступать к сбору фотографии и записи голоса в соответствии с требованиями контроля качества.

Информационная система в дальнейшем производит сверку собранных биометрических образцов с данными, содержащимися в биометрическом заграничном паспорте и проверяет качество загруженных в приложение данных.

В начале августа в Минцифры разработали проект, по которому предлагается сбор биометрических данных водителей такси и каршериншга.



Татьяна Леухина