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Минцифры предложило собирать биометрию у водителей каршеринга и такси

13:29, 08.08.2021
Минцифры предложило собирать биометрию у водителей каршеринга и такси
Фото: realnoevremya.ru

В Минцифры разработали проект, по которому предлагается сбор биометрических данных водителей такси и каршериншга. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Сбор биометрических данных предлагается проводить в целях идентификации или аутентификации. Ведомство предлагает собирать биометрию и для обеспечения доступа на территории различных организаций. Это касается в том числе финансового рынка и участия в собрании гражданско-правового сообщества, сообщает RT.

Если нововведения одобрят, они вступят в силу с 1 января 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

В январе в Минцифры рассказали о намерении провести эксперимент по использованию мобильного приложения с QR-кодами вместо традиционных документов.

Маргарита Головатенко
ТехнологииОбществоВласть Татарстан
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