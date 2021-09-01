Российский суд оштрафовал Facebook на 5 тысяч рублей

В Москве мировой суд оштрафовал на 5 тысяч рублей Facebook за непредставление сведений. Об этом пишет ТАСС.

Facebook lnc. признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 Кодекса РФ (непредставление сведений).

26 августа Таганский суд Москвы назначил Facebook штраф в размере 15 млн рублей за отказ в локализации данных россиян. За аналогичное правонарушение оштрафовали и WhatsApp на 4 млн рублей. А 19 августа Таганский районный суд Москвы признал законным наложение штрафа на Facebook в размере 17 млн рублей по четырем протоколам за то, что компания не удалила запрещенную в России информацию (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). В мае по восьми административным протоколам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ Facebook оштрафовали на 26 млн рублей.

