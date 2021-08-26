Российский суд оштрафовал Twitter, Facebook и WhatApp на 36 млн рублей

Мировой суд в Москве признал Twitter, Facebook и WhatsApp виновными в нарушении российского законодательства о локализации данных россиян на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Таганский суд Москвы назначил WhatsApp штраф в размере 4 млн рублей, Facebook — 15 млн рублей, Twitter — 17 млн рублей.

Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности за отказ локализовать данные еще в прошлом году. Тогда компании получили штраф на 4 млн рублей каждая. Как уточнили в Роскомнадзоре, компания Facebook оплатила штраф, Twitter — нет. WhatApp привлекли к административной ответственности по этой статье впервые.

На прошлой неделе Google оштрафовали на 14 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Суд в Москве признал компанию виновной в совершении пяти административных правонарушений. В конце июля американскую корпорацию оштрафовали на 3 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.

Татьяна Леухина