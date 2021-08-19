Суд признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент

Фото: Максим Платонов (архив)

Таганский районный суд Москвы признал законным наложение штрафа на Facebook в размере 17 млн рублей по четырем протоколам за то, что компания не удалила запрещенную в России информацию (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Об этом пишет ТАСС.

Источник информагентства утверждает, что информация, которую не удалил Facebook, касается участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста.

Напомним, в мае по восьми административным протоколам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ Facebook оштрафовали на 26 млн рублей. По двум из них суд вынес штраф в размере 4 млн рублей за каждый, по шести остальным — в размере 3 млн рублей за каждое административное правонарушение.

В июне Facebook обжаловал решение мирового суда Москвы о наложенных за отказ удалить запрещенную информацию из интернета штрафах.

Татьяна Демина