Главное о коронавирусе на 1 сентября: COVID-19 не респираторное заболевание, последствия на месяцы вперед

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане спасли 106-летнюю бабушку

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 46 новых случаев COVID-19. Всего на 1 сентября в республике зарегистрировано 25 511 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 22 301 человек, в том числе 46 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 682 человека.

Учебный год начинается в Татарстане с очной формы обучения. Правда, в ряде школ торжественные линейки проходят только для первоклассников — из-за коронавирусных ограничений.

Во временном инфекционном госпитале при РКБ Татарстана от коронавируса вылечили 106-летнюю Марию Смелову. Бабушка поступила в РКБ 23 августа в тяжелом состоянии. Обследование показало 10%-ное поражение легких. Женщина около недели проходила лечение в госпитале. Течение коронавируса осложняли сопутствующие заболевания, поэтому оно протекало в среднетяжелой форме, с КТ-1.



В Росопотребнадзоре прокомментировали проведение концерта в честь Дня Татарстана в Набережных Челнах. Как сообщил хедлайнер вечера Jony в своем Instagram, мероприятие посетили около 100 тыс. человек. В ведомстве обратили внимание, что все массовые мероприятия в Челнах, приуроченные ко Дню Республики 30 августа, получили согласование председателя республиканского оперштаба Лейлы Фазлеевой, а организаторы, как и требуется, провели с участниками разъяснительную работу, напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию и обеспечили их масками.



Фото: nabchelny.ru

В Татарстане накануне зарегистрировали шесть новых случаев смерти от COVID-19. От инфекции скончались трое мужчин 1939, 1941 и 1950 годов рождения, три женщины 1942, 1967 и 1975 годов рождения.

Последствия коронавируса могут длиться 6—9 месяцев

За последние сутки в России выявили 18 368 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 325 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 937 333 человек, а выздоровевших — до 6 199 379 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 790 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 183 224 человека.



За последние сутки проведено 352 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 224 607 человек.



Россия разрешила въезд иностранцам из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с отрицательным ПЦР-тестом. Они могут предъявить результат через приложение «Путешествую без COVID-19». Использование этого сервиса с 25 июля стало обязательным для людей, въезжающих в Россию из стран Евразийского экономического союза.

Фото kremlin.ru

Главный врач городской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что опасается новой вспышки заболеваемости COVID-19 осенью: в конце сентября — начале октября. Столкнутся сразу три фактора — грипп, ковид и возвращение людей из отпусков. Все это может создать предпосылки для нового всплеска заболеваемости и случаев тяжелого течения болезни.

В Минобрнауки заявили, что регионы должны обеспечить вакцинацию иностранных студентов от коронавируса. Также вузам следует подготовить инфраструктуру, чтобы организовать для студента режим самоизоляции в случае необходимости (если тест не готов или дал положительный результат).

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что запросов на российскую вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много. Сейчас масштабы производства препарата возрастают. Он также добавил, что зарубежные исследования доказывают, что «Спутник V» эффективен против дельта-штамма.

Мурашко также сообщил о единичных случаях заражения COVID-19 в регионах благодаря вакцинации. Эти субъекты лидируют по числу вакцинированных.

Фото minzdrav.gov.ru

Последствия коронавируса могут длиться 6—9 месяцев и более. Пациентов с осложнениями после COVID-19 нужно очень быстро выявлять во время углубленной диспансеризации. У пациентов, переболевших COVID-19, могут отмечаться неврологические, в том числе когнитивные, расстройства, проблемы с памятью, повышенная утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата. Риск смерти сохраняется в течение последующих шести месяцев.

Врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков посоветовал всем переболевшим сдавать общий анализ крови и проверить свертываемость крови, достаточно сделать короткую коагулограмму (анализ на свертываемость — прим. ред.), чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения).

Сотрудников вузов в Ростовской области не допустят к занятиям без прививки от коронавируса. Ограничения не распространяются лишь на людей с медицинскими противопоказаниями к вакцинации. Сейчас в учреждениях высшего и средне-специального образования провакцинировано 62 процента педагогов.

Фото pxhere.com

В Крыму на месяц продлили антиковидные ограничения. Продлена приостановка деятельности хостелов, запрет на работу развлекательных центров, включая детские. Под запретом работа различных форм общепита в ночное время, кроме тех, что отпускают продукцию на вынос.

В Совете Федерации предложили проводить медосмотры для детей, переболевших COVID-19. Эксперты считают, что здоровью учеников уделяют меньше внимания, чем здоровью дошкольников.

ВОЗ изучает «колумбийский» штамм

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 217 714 423 человека, 4 519 259 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (39 198 228). На второй строчке — Индия (32 810 845), на третьей — Бразилия (20 776 870), на четвертой — Франция (6 834 858), на пятой — Россия (6 820 697, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (640 132). За ними следуют Бразилия (580 413), Индия (439 020), Мексика (259 326), Перу (198 295) и Россия (180 009).



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла «колумбийский» (B.1.621) штамм коронавируса в список вариантов, представляющих интерес (VOI). Впервые этот штамм (получивший греческий идентификатор «мю») обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. С тех пор по всему миру было зафиксировано более 3,7 тыс. случаев заражения этим вариантом вируса.



Евросоюз полностью вакцинировал от коронавируса 70% своих взрослых граждан. Страны ЕС намерены продолжать вакцинацию взрослых. Также с начала лета стартовала прививочная кампания для детей в возрасте от 12 лет.

Фото: wikipedia.org

Ученые из Северо-Западного университета в США выяснили, что уровень антител после вакцины Moderna в два раза превышает показатели Pfizer. У той группы работников, которым были введены две дозы вакцины Moderna, уровень антител в крови в среднем достигал 2 881. У получивших оба компонента Pfizer он в среднем составлял 1 108.

Американские ученые пришли к выводу, что коронавирус является не респираторным заболеванием, а сосудистым. Исследователи пришли к выводу, что вирус поражает сначала артериальную кровеносную систему, шип-белок, который образует «корону» вируса, повреждает митохондрии клеток. Затем он поражает эндотелий сосудов и стенки сосудов.

На Паралимпиаде в Токио за сутки коронавирусом заразились семь человек. Об этом говорится в отчете оргкомитета «Токио-2020». Сообщается, что среди заболевших спортсменов нет. Пять из семи положительных тестов относятся к подрядчикам мероприятия. Все заболевшие выявлены за пределами Паралимпийской деревни.

Ученые назвали главную причину смерти от тяжелых форм коронавируса. Авторы исследования выяснили, что причиной смертей от COVID-19 во время пандемии в значительной степени является неспособность организма справиться с большим количеством вирусов, поражающих легкие.

Фото: Илья Репин

Эксперты ВОЗ пока не выявили роста циркуляции обнаруженного в мае в ЮАР нового штамма коронавируса C.1.2. Пока его не включили в список «вариантов, вызывающих обеспокоенность», и «вариантов, вызывающих интерес». Всего в мире зафиксировано около 100 случаев, когда был выявлен штамм C.1.2.

В Латвии больше сотни случаев, когда вакцину от коронавируса вводили детям до ее официального одобрения. На момент, когда препараты еще не получили официального одобрения для вакцинации подростков, вакцину Moderna получили 64 несовершеннолетних, в 41 случае подростки были привиты однократным препаратом Janssen и еще в одном случае — AstraZeneca.

В Азербайджане при посещении ресторанов и ТЦ ввели обязательные ковид-паспорта. Наличие ковид-паспортов на входе в объекты общественного питания, торговые центры, при заселении в отели будет проверяться сотрудниками этих заведений.

Ольга Плешкова