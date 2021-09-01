В Казани открыли новое студенческое общежитие КГЭУ

Фото: Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана рядом со станцией метро «Козья слобода» открылось новое общежитие Казанского государственного энергетического университета. В нем смогут разместиться 400 студентов вуза.

«Сегодня мы открываем новый студенческий кампус. Он расположен в самом центре города, рядом с метро. Очень нужный объект», — рассказал на открытии объекта президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Здание общежития спроектировано по самым современным градостроительным технологиям, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, в июне прошлого года Управление ФССП по Татарстану приостановило строительство общежития: ведомство по результатам проверки выявило нарушения в ходе производства работ, а также в применении используемых материалов. Затем работы были возобновлены по решению Арбитражного суда РТ.

В апреле этого года в правительстве России сообщили, что в этом году досрочно планируется ввести в эксплуатацию общежитие КГЭУ. Общежитие обошлось федеральному бюджету в 371,8 млн рублей. Новый корпус расположился на ул. Красносельской — на территории спортивной площадки между станцией метро «Козья слобода» и самим Энергоуниверситетом. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина