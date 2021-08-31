ВОЗ внесла «колумбийский» штамм COVID-19 в список наблюдения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла «колумбийский» (B.1.621) штамм коронавируса в список вариантов, представляющих интерес (VOI). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на реестр организации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Впервые этот штамм (получивший греческий идентификатор «мю») обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. С тех пор по всему миру было зафиксировано более 3,7 тыс. случаев заражения этим вариантом вируса. Чаще всего заражения были в странах Центральной и Латинской Америки, а также США, на которые пришлось более 1,4 тысячи случаев. В Колумбии вариант «мю» доминирует на отметке 39% (842) выявленных случаев заболевания COVID-19. Штамм обнаружили и в Европе.

В конце июля ВОЗ исключила российский штамм коронавируса из списка мониторинга. Среди других вариантов, на которые обращают внимание специалисты, мутации коронавируса, выявленные в США, Бразилии, на Филиппинах, в Индонезии и Великобритании.



Татьяна Леухина