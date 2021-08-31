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В Москве переболевшим COVID-19 предложат пройти углубленную диспансеризацию

17:39, 31.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Москве переболевшим COVID-19 предложат пройти углубленную диспансеризацию
Фото: Максим Платонов

Правительство Москвы внесло изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2021—2023 годы, которые предусматривают проведение углубленной диспансеризации переболевших COVID-19. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

На эти цели выделено почти 850 млн рублей. Медосмотр будет проходить в два этапа. Первый из них будет состоять из консультации терапевта и семи анализов. По результатам обследований пациента для уточнения диагноза могут отправить на второй этап диспансеризации и назначить дополнительные обследования.

Перенесшие коронавирус пациенты получат персональные приглашения на медосмотр для определения необходимости оказания им помощи или госпитализации, сообщил в июле министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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