В Москве переболевшим COVID-19 предложат пройти углубленную диспансеризацию

Фото: Максим Платонов

Правительство Москвы внесло изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2021—2023 годы, которые предусматривают проведение углубленной диспансеризации переболевших COVID-19. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

На эти цели выделено почти 850 млн рублей. Медосмотр будет проходить в два этапа. Первый из них будет состоять из консультации терапевта и семи анализов. По результатам обследований пациента для уточнения диагноза могут отправить на второй этап диспансеризации и назначить дополнительные обследования.

Перенесшие коронавирус пациенты получат персональные приглашения на медосмотр для определения необходимости оказания им помощи или госпитализации, сообщил в июле министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



Алексей Нечаев