Россиянка Валерия Шабалина завоевала свое третье золото Паралимпийских игр в Токио

Россиянка Валерия Шабалина завоевала свое третье золото на Паралимпийских играх в Токио. В этот раз спортсменка стала первой по итогам заплыва на дистанции 200 метров в комплексном плавании в классе SM1.

Шабалина принесла России первое золото на Паралимпиаде. 25 августа она победила в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14.

Россиянка проплыла финальный заплыв с новым мировым рекордом и стала первой со временем 1 минута 03,59 секунды. Вторую и третью строчку заняли представительницы Австралии — Пейдж Леонхардт и Руби Сторм соответственно.

Второе свое золото Шабалина завоевала в плавании на дистанции 200 м вольным стилем. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды. Второе и третье места заняли спортсменки из Великобритании Бетани Ферт (2.03,99) и Джессика-Джейн Эпплгейт (2.09,53).

Татьяна Демина