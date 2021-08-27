Валерия Шабалина завоевала золото Паралимпийских игр в плавании на дистанции 200 м вольным стилем

Россиянка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 м вольным стилем. До этого, 25 августа, она принесла победу на дистанции 100 м баттерфляем.

Шабалина преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды. Второе и третье места заняли спортсменки из Великобритании Бетани Ферт (2.03,99) и Джессика-Джейн Эпплгейт (2.09,53).

В плавании на дистанции 100 метров на спине серебряную медаль завоевала представительница России Дарья Пикалова.

Напомним, в первый соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио российские спортсмены завоевали шесть медалей. Все они были добыты на соревнованиях по плаванию.

В копилке сборной России уже семь золотых медалей, шесть серебряных и восемь бронзовых наград.

Татьяна Демина