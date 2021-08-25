Шабалина обновила мировой рекорд и принесла России первое золото на Паралимпиаде
Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14 на Паралимпийских летних играх в Токио.
Россиянка проплыла финальный заплыв с новым мировым рекордом и стала первой со временем 1 минута 03,59 секунды. Вторую и третью строчку заняли представительницы Австралии — Пейдж Леонхардт и Руби Сторм соответственно.
Эта золотая награда стала первой для российских паралимпийцев на турнире в Токио.
Напомним, ранее бронзу в медальную копилку сборной России принес Владимир Даниленко.Спорт
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