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Шабалина обновила мировой рекорд и принесла России первое золото на Паралимпиаде

12:57, 25.08.2021
Шабалина обновила мировой рекорд и принесла России первое золото на Паралимпиаде
Фото: vk.com/russianparalymp

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14 на Паралимпийских летних играх в Токио.

Россиянка проплыла финальный заплыв с новым мировым рекордом и стала первой со временем 1 минута 03,59 секунды. Вторую и третью строчку заняли представительницы Австралии — Пейдж Леонхардт и Руби Сторм соответственно.

Эта золотая награда стала первой для российских паралимпийцев на турнире в Токио.

Напомним, ранее бронзу в медальную копилку сборной России принес Владимир Даниленко.

Спорт
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