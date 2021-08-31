В России предложили ввести лицензии на лекторскую деятельность

В России предложили запретить вести лекционную деятельность без обязательной аккредитации лекторов. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

По его словам, в последние годы у людей пользуются спросом разного рода курсы, лекции для повышения уровня образования или получения специальных знаний. Однако многие обращаются «к сомнительным лекторам», которые разрешений на лицензию о осуществление подобной деятельности не имеют.

Фото: КФУ

Петров предложил запретить свободную лекционную деятельность без обязательной аккредитации лекторов для пресечения распространения лженауки.

«Прошу Вас рассмотреть идею об опосредованном запрете свободной (нелицензируемой государственными органами) лекционной деятельности через процедуру обязательной аккредитации лекторов в любом научном центре, вузе или НИИ нашей страны», — приводит текст обращения RT.

Также он предложил помечать контент специальными предупреждающими сообщениями.



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Ольга Плешкова