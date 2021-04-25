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Crew Dragon пристыковался к МКС

03:26, 25.04.2021 1
Crew Dragon пристыковался к МКС
Фото: скриншот

Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции — на борту было четыре астронавта. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Стыковка состоялась 24 апреля в 12.08.

Ранее в автоматическом режиме к Международной космической станции пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX, но уже к другому шлюзу модуля Harmony. Перестыковка заняла 40 минут. Она нужна была для того, чтобы освободить место для другого корабля Crew Dragon — Endeavour.

Алексей Нечаев
ТехнологииОбщество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 апр
    Переименовать нужно МКС в МКПС - первая Международная Космическая Парковочная Станция .
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