Crew Dragon пристыковался к МКС

Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции — на борту было четыре астронавта. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Стыковка состоялась 24 апреля в 12.08.

Ранее в автоматическом режиме к Международной космической станции пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX, но уже к другому шлюзу модуля Harmony. Перестыковка заняла 40 минут. Она нужна была для того, чтобы освободить место для другого корабля Crew Dragon — Endeavour.



Docking confirmed — second time at the @space_station for this Dragon pic.twitter.com/JLC9wOjRFT