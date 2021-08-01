Собянин назвал главный фактор для введения ограничений в Москве из-за COVID-19

Фото: Максим Платонов

При принятии решений об усилении или ослаблении коронавирусных ограничений московские власти руководствуются заполняемостью больничных коек, рассказал РБК мэр столицы Сергей Собянин.

«Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры», — сказал он.

Фото: Максим Платонов

Также Собянин рассказал, что послужило причиной всплеска заболеваемости COVID-19 в начале лета.

«Мы знали, что существует новый штамм «дельта». Но весной мало где в мире массово болели «дельтой» и посмотреть, как эта болезнь протекает в масштабе стран, было негде. Тем не менее у меня была внутренняя тревога», — рассказал мэр.

Как указал глава города, Москва справилась с мутацией «дельта», несмотря на сложность ситуации.

Недавно Собянин отменил перчаточный режим в городе. Использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Отмечается, что в последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась.

Алексей Нечаев