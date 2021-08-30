Эстония отказала российскому дипломату в визе

МИД Эстонии отказался выдать визу российскому дипломату, сообщает ведомство. Решение принято в ответ на высылку эстонского дипломата из России.

— Сегодня, 30 августа, в ответ на выдворение нашего дипломата из Российской Федерации МИД Эстонии принял решение не выдавать визу одному российскому дипломату, — говорится в сообщении.

В начале августа в МИД России объявили о высылке сотрудника посольства Эстонии. Он должен был покинуть страну в недельный срок, заявили в министерстве.

В начале июля в Санкт-Петербурге ФСБ задержала эстонского консула Марта Лятте с поличным при получении материалов закрытого характера. Внешнеполитическое ведомство Эстонии сочло это провокацией.



Алексей Нечаев