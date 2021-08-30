В Татарстане за сутки выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 30 августа в Татарстане зарегистрировано 25 417 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 22 250 человек, в том числе двое за минувшие сутки. Умерли за весь период 676 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 50 новых случаях заражения коронавирусом в республике.

Маргарита Головатенко