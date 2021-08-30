В Авачинской бухте в Петропавловске-Камчатском выявили утечку нефтепродуктов
В Петропавловске-Камчатском в Авачинской бухте выявили утечку нефтепродуктов, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.
Утечка нефтепродуктов происходит в микрорайоне «Сероглазка». По его словам, источник загрязнения пока не нашли, сейчас проводится разбирательство, сообщает «Интерфакс».
К работе подключился Росприроднадзор. Наблюдение за трубой ведется в постоянном режиме, добавил зампред.
23 мая в Чистопольском районе Татарстана на магистральном нефтепроводе обнаружили утечку нефти.
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