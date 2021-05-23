В Чистопольском районе РТ на магистральном нефтепроводе обнаружили утечку нефти

В воскресенье, 23 мая, в 03.58 по мск на участке магистрального нефтепровода «Альметьевск — Горький-3» зафиксировали изменение внутритрубного давления. В связи с этим работу трубопровода на этом участке остановили и откачали нефть, сообщает пресс-служба АО «Транснефть — Прикамье».



После этого рабочие приступили к поиску проблемы. В Чистопольском районе РТ в непосредственной близости от нефтеперекачивающей станции «Михайловка» они обнаружили в пределах охранной зоны следы замазученности на участке размером 7 на 7 метров. Вытекло из трубопровода менее 4 куб. метров жидкости, угрозы окружающей среде, здоровью и жизням людей нет.

На участке, где обнаружили утечку, проводится очистка грунта, ведется постоянный экологический мониторинг. Причины случившегося выясняются.

Работы по восстановлению участка нефтепровода планируют закончить в течение 36 часов.

Напомним, что в июле прошлого года «Транснефть — Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на участках магистральных нефтепроводов (МН) Холмогоры — Клин, Сургут — Полоцк, Оса — Пермь, Альметьевск — Горький — 3.

Татьяна Демина