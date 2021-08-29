В ДРКБ прооперировали подростка из Казани, который сорвался в каньон в Абхазии

Фото: Максим Платонов (архив)

В ДРКБ прооперировали 14-летнего подростка из Казани, который в середине августа сорвался с высоты 25—30 метров Хушапсинского каньона в Абхазии. Он получил травмы челюсти, ноги и плеча.



Подростку провели остеосинтез нижней челюсти. Операция была сложная и в общей сложности длилась 10 часов, сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана. Сейчас мальчик находится в стабильном состоянии в палате интенсивной терапии.

Напомним, вечером 18 августа подросток пропал в Абхазии. Его родители решили сплавиться по реке Хашупсе и оставили сына в горной местности на одной из верхних точек каньона. Когда они вернулись, мальчика уже не было.

Фото: mchsra.info

В МЧС Абхазии полагали, что подросток, не дождавшись родителей, решил самостоятельно спуститься с каньона и заблудился в лесу. Позже спасатели обнаружили мальчика в районе Хашупсинского каньона. По его словам, во время прогулки он сорвался в каньон.



Татьяна Демина