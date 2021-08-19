В Абхазии нашли пропавшего подростка из Казани — он сорвался в каньон и получил травмы

В Гагрском районе Абхазии нашли пропавшего 14-летнего подростка из Казани Камиля Фаттахова. Спасатели обнаружили мальчика в районе Хашупсинского каньона.

По его словам, во время прогулки он сорвался в каньон, сообщает МЧС Абхазии. Мальчика с травмами челюсти, ноги и плеча госпитализировали в Гагрскую районную больницу.

Подросток пропал вечером 18 августа. Его родители решили сплавиться по реке Хашупсе и оставили сына в горной местности на одной из верхних точек каньона. Когда они вернулись, мальчика уже не было.

Фото: mchsra.info

В МЧС Абхазии полагали, что подросток, не дождавшись родителей, решил самостоятельно спуститься с каньона и заблудился в лесу.



Татьяна Демина