Росстат: в июле коронавирус стал основной причиной смерти 763 татарстанцев

Фото: Максим Платонов (архив)

В июле 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 763 жителей Татарстана. У 74 из них COVID-19 идентифицирован, у остальных 689 не выявлен, но предполагается как таковая, следует из данных Росстата.

У 57 умерших в июле татарстанцев коронавирус являлся сопутствующим заболеванием, но лишь в 10 случаях он повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших их смерть. В остальных 47 случаях COVID-19 никаким образом не повлиял на наступление летального исхода.

Фото: Максим Платонов (архив)

Летальность от коронавируса в Татарстане за год составила 2,7%, а среди лиц в возрасте от 65 лет — 8,1%. Об этом сообщили сегодня на республиканском совещании в Доме правительства РТ.



По последним данным, в Татарстане с начала пандемии от коронавируса умерли 676 человек. Всего в республике COVID-19 заболели 25 318 граждан, вылечились от него 22 245 пациентов.

Татьяна Демина