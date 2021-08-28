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В России за сутки выявили 19 492 новых случая коронавируса

11:31, 28.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 19 492 новых случая коронавируса
Фото: Максим Платонов (архив)

В России за минувшие сутки выявили 19 492 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 6 863 541 зараженного коронавирусом.

Умерли за последние сутки 799 россиян. В общей сложности коронавирус стал причиной смерти 180 840 жителей России, следует из данных оперштаба.

Вылечились от COVID-19 за последние сутки 19 411 пациентов. Общее число выздоровевших от коронавируса достигло 6 131 446 человек.

Самые свежие и актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 28 августа читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество
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