В России за сутки выявили 19 492 новых случая коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В России за минувшие сутки выявили 19 492 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 6 863 541 зараженного коронавирусом.

Умерли за последние сутки 799 россиян. В общей сложности коронавирус стал причиной смерти 180 840 жителей России, следует из данных оперштаба.

Вылечились от COVID-19 за последние сутки 19 411 пациентов. Общее число выздоровевших от коронавируса достигло 6 131 446 человек.

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Татьяна Демина