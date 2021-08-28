Главное о коронавирусе на 28 августа: красное вино от постковидного синдрома, коронавирус у оленей

Фото: Максим Платонов

Более 186,8 млн рублей на выплаты медикам, вакцинирующим татарстанцев

В Татарстане за последние сутки выявили 51 новый случай COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 25 318 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 22 245 человек, в том числе — 36 за минувшие сутки. Умерли 676 татарстанцев.

Татарстан получит более 186,8 млн рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации взрослого населения от COVID-19. Из этих же денег им выплатят и отпускные, и компенсации за неиспользованные отпуска. Всего на эти цели регионам России правительство выделило 7,8 млрд рублей.

В Татарстане от коронавируса умерли еще четыре человека. Жертвами COVID-19 стали две женщины 1932 и 1946 годов рождения и двое мужчин 1941 и 1965 годов рождения. Всего с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 676 татарстанцев.

Фото: Илья Репин

В Управлении Роспотребнадзора по РТ предупредили, что в преддверии предстоящего осенне-зимнего периода неизбежен сезон подъема острых вирусных респираторных инфекций, в том числе и коронавируса. То, какой он характер будет носить (плавный, высокой или низкой интенсивности), зависит от того, насколько быстро население сделает прививки от гриппа и коронавируса, вновь напомнила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

В Татарстане проведено уже 3 327 658 ПЦР-тестов на коронавирус. Для этих целей в республике продолжают работать 14 государственных и шесть частных лабораторий, а еще лаборатория медсанчасти УФСИН по Татарстану.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане детей с банальным ОРВИ, которые нуждаются в госпитализации, вывозят в седьмую детскую больницу и в детское подразделение 18-й больницы. Если же у ребенка подтвердился коронавирус — его везут в ДРКБ. Малышей в возрасте до одного года с провизорной функцией отправляют в Детскую инфекционную больницу на Окольной, рассказал замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



Среди маленьких пациентов ковидного госпиталя ДРКБ достаточно внушительная часть — дети первого года жизни. Специалисты отмечают, что они болеют легко, но по медицинским стандартам даже при обычном ОРВИ они при температуре должны находиться в стационаре.



Фото: Максим Платонов

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 37 млн россиян

За последние сутки в России выявили 19 492 новых случая коронавируса, выздоровели 19 411 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 863 541 человека, а выздоровевших — до 6 131 446.



За сутки болезнь унесла жизни 799 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 180 840 человек.



За последние сутки в России проведено более 463 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 250 580 человек.

По последним данным, в России прививку от коронавируса сделали 44 млн человек. Завершили вакцинацию, то есть получили оба компонента вакцины, 37 млн россиян.

В Роспотребнадзоре заявили, что прививка способна защитить человека от постковидного синдрома — он уходит после введения первой дозы препарата. Переболевшим COVID-19 рекомендуется привиться через полгода после заражения — к этому моменту у большинства титр вируснейтрализующих антител снижается до минимума.

Фото: Максим Платонов

Главврач больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников в свою очередь заявил, что постковидный синдром может облегчить красное вино — в нем содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант. Употреблять его можно в небольших количествах примерно через неделю после исчезновения симптомов острой инфекции, когда температура уже стабилизируется. Но тем, кто раньше не пил красное вино, начинать это делать не рекомендуется, уточняет Мясников.

В июле коронавирус стал основной причиной смерти 38 922 россиян, следует из данных Росстата. Еще в 5 206 случаях он предполагается в качестве причины, но для доказательства нужны медицинские исследования. У 1 449 умерших в июле COVID-19 был сопутствующим заболеванием и повлиял на развитие иных болезней и осложнений, повлекших смерть.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что увеличение смертности в июле 2021-го на 16,8% к аналогичному месяцу прошлого года связано с подъемом заболеваемости коронавирусом. Весь прирост приходится на летальность от COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что уровень коллективного иммунитета, с учетом переболевших COVID-19 и вакцинированных, в регионе достиг 80%. «Потому что мы объективно выявляем переболевших, у нас нет людей, которые шли под видом гриппа, а фактически болели «короной». И вакцинируем тоже в среднем лучше», — объяснил он такой результат.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в свою очередь сообщило, что план по обязательной вакцинации населения от коронавируса в регионе выполнен на 101,3%. По состоянию на 26 августа по эпидемиологическим показаниям на Кубани было привито уже 406 тыс. человек.

В Самарской области работникам государственных медицинских учреждений выплатят по 10 тыс. рублей. Их перечислят в течение двух недель. На единовременные пособия из бюджета региона выделили 650 млн рублей.

В Вооруженных силах России на сегодняшний день наблюдается минимальный уровень заболеваемости коронавирусом и смертности от COVID-19 по стране.

Фото: Максим Платонов

В Санкт-Петербурге заведено уголовное дело в отношении владельца YouTube-канала «Крамола» Антона Мысливца, который, по версии следствия, распространил фейк о разработке вакцины от COVID-19. Уже направлено для утверждения обвинительное заключение. Блогер в одном из своих роликов заявил, что использование вакцины от коронавируса приводит к смерти привитых.

Власти Псковской области продлили «ковидные» ограничения до конца сентября. Одновременно с этим они отменили требование о предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о наличии антител при заселении в отели, гостиницы и санатории, так как оно потеряло актуальность в связи со снижением потока туристов. В регионе сейчас привито 56% населения.

Фото: odin.ru

24 умерших от COVID-19 после полной вакцинации в Литве

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 215 453 328 человек, 4 486 053 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (38 707 475). На второй строчке — Индия (32 649 947), на третьей — Бразилия (20 703 906), на четвертой — Франция (6 778 134), на пятой — Россия (6 747 681, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (636 720). За ними следуют Бразилия (578 326), Индия (437 370), Мексика (257 150), Перу (198 031) и Россия (176 904, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Разведка США считает, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие. Правда, исследователи не пришли к единому мнению по поводу происхождения COVID-19. «Все ведомства считают, что правдоподобны две гипотезы: естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории». Официальные лица Китая не имели заранее сведений о вирусе до того, как началась первая вспышка COVID-19, говорится в докладе американской национальной разведки.

Однако в Поднебесной доклад разведсообщества США не оценили. Посольство страны в Вашингтоне посчитало его научно неубедительным и сфабрикованным. Китай призвал к тому, чтобы исследованием вопроса происхождения коронавируса занимались ученые, а не американские спецслужбы.

Фото: aa.com.tr

Среди диких оленей в США выявили случаи COVID-19. Вирус подтвердился у белохвостых оленей в штате Огайо. У зараженных животных не наблюдается никаких клинических симптомов болезни. В Министерстве сельского хозяйства США заверили, что риски передачи вируса от оленей людям минимальны.

В Дании решили с 10 сентября снять все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Министр здравоохранения страны Магнус Хеунике заявил, что ситуация контролируемая. Кроме того, в Дании рекордно высокие показатели вакцинации граждан от COVID-19: четверо из пяти жителей страны в возрасте от 20 лет и старше полностью привиты.

В Литве из-за коронавируса умерли 24 человека, прошедших полную вакцинацию. Специалисты уточнили, что у 23 скончавшихся имелись осложнения по другим болезням, что создавало высокие факторы риска летального исхода. Только у одного из умерших отсутствовали четкие медицинские показания, которые могли бы помешать формированию устойчивого иммунитета.

Случаи смерти после вакцинации зафиксировали и в Японии. Там два человека умерли, привившись от коронавируса препаратом Moderna. СМИ сообщили, что в партии вакцины обнаружили посторонние примеси.

Фото: rfi.fr

На Паралимпийских играх в Токио за последние сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Он подтвердился у трех волонтеров, 14 подрядчиков и пяти человек, связанных с проведением соревнований.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что охватить вакцинацией от COVID-19 к концу сентября не менее 10% населения всех стран мира вполне возможно, если государства будут действовать сообща. Он отметил, что в этой работе есть прогресс. На сегодняшний день 140 стран привили от коронавируса не менее 10% своих граждан.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила: нельзя говорить о том, что новые штаммы коронавируса представляют опасность для детей. Детские заражения больше связаны с ослаблением «ковидных» ограничений. «Да, мы видим больше заболевших детей, но не такую ситуацию, что вирус специально распространяется на детей», — обратила внимание эксперт.

С начала июня аргентинская компания Richmond произвела более 5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ей удалось изготовить 1 179 625 доз первого компонента и 3 890 000 доз второго.

Фото: Максим Платонов

Власти Таиланда разрешили привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V» прилетать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина. Туристам необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда, чтобы приехать на курортные острова по правительственным программам «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс».



Вокалист и ритм-гитарист американской рок-группы Kiss 69-летний Пол Стэнли заразился COVID-19. Запланированное в Пенсильвании выступление в связи с этим отменили. Сам инфицированный музыкант сообщил, что с ним все в порядке и здоровье позволяет ему проезжать по 26 миль в день на велосипеде.

Татьяна Демина