Минниханов опубликовал видео со строительной площадки военного госпиталя в Казани

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов показал, как ведутся работы по строительству нового военного госпиталя в Казани. Видеороликом он поделился со своими подписчиками в Instaram.

Минниханов заявил, что республика своевременно и в хорошем качестве обязуется выполнить поставленную задачу по строительству госпиталя и привлечь к работе в нем лучших специалисов.

Напомним, накануне Минниханов и министр обороны России Сергей Шойгу заложили памятный камень в основание военного госпиталя в Казани. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

Первую очередь госпиталя на 150 мест планируется завершить к концу следующего года, а к исходу 2023 года он будет завершен полностью. И выполнению этой задачи «ничего не мешает»: благодаря содействию властей республики уже решен вопрос по подключению коммуникаций. Казанский военный госпиталь станет пилотным. Такие медучреждения под эгидой Минобороны впоследствии будут тиражировать по всей стране. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина