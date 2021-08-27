В строю — курсанты, КАМАЗы и экскаваторы: в Казани начато строительство военного госпиталя

13:40, 27.08.2021 37
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и министр обороны России Сергей Шойгу заложили памятный камень в основание военного госпиталя в Казани. В новом лечебном учреждении высокотехнологичную медицинскую помощь смогут получить военнослужащие, их родные и близкие, а также гражданское население республики.


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