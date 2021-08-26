В Татарстане объявили штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов до 3 сентября

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ранее предупреждение объявили до 26 августа. Сегодня синоптики сообщили, что штормовое предупреждение продлевается с 27 августа до 3 сентября.

Фото: minleshoz.tatarstan.ru

В этот период местами на территории Татарстана сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

Вчера в республике ввели запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта. Ограничение вводится на 21 день на всей территории лесного фонда в границах районов РТ.



Татьяна Леухина