В Татарстане объявили штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов до 3 сентября
В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Ранее предупреждение объявили до 26 августа. Сегодня синоптики сообщили, что штормовое предупреждение продлевается с 27 августа до 3 сентября.
В этот период местами на территории Татарстана сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).
Вчера в республике ввели запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта. Ограничение вводится на 21 день на всей территории лесного фонда в границах районов РТ.
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