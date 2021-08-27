В Казань прибыл министр обороны России Сергей Шойгу

Фото: пресс-служба президента РТ

В Казань прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. С ним уже встретился президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.



Сегодня Шойгу примет участие в церемонии закладки первого камня и начала строительства госпиталя Министерства обороны России. Стройплощадка госпиталя находится между ДРКБ и лицеем №186 по улице Рауиса Гареева.

О том, что Минобороны России построит в столице Татарстана военный госпиталь, стало известно в марте прошлого года. Ожидается, что главный корпус с палатным и лечебно-диагностическим блоками, инфекционным корпусом и объекты обеспечивающей инфраструктуры будут строиться поэтапно. Общая площадь застройки составит более 12,5 тыс. квадратных метров. Медучреждение будет рассчитано на 150 койко-мест.

Напомним, в Казани открылась выставка картин и декоративно-прикладных произведений Сергея Шойгу. Она продлится до 12 сентября.



Татьяна Демина