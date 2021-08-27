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В России за сутки выявили 19 509 новых случаев заражения COVID-19

11:05, 27.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 19 509 новых случаев заражения COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

В России за минувшие сутки выявили 19 509 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 6 844 049 зараженных коронавирусом.

Умерли за последние сутки 798 россиян. В общей сложности коронавирус стал причиной смерти 180 041 жителя России, следует из данных оперштаба.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вылечились от COVID-19 за последние сутки 19 217 пациентов. Обще число выздоровевших от коронавируса достигло 6 112 035 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Самые свежие и актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 27 августа читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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