Главное о коронавирусе на 27 августа: в Татарстане привили 52% населения от плана, новая вакцина
Вакцинировалось 52% населения от запланированного
В Татарстане за сутки выявили 50 новых заболевших коронавирусом. Всего в республике выявлено 25 267 случаев. Выздоровели 22 209 человек, из них 42 — за последние сутки.
- В Татарстане вакцинировались 33,7% взрослого населения от числа подлежащих вакцинации (норматив — 60%), от запланированных — 52%, сообщили в Роспотребнадзоре. Учителя колледжей и техникумов вакцинированы на 77,5%, персонал школ и детсадов — на 58%, педагоги вузов — на 54%. Всего провакцинировано 983 398 человек, вторым компонентом — 826 412 человек.
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что ведомство по-прежнему не планирует возобновлять выдачу разрешений общепиту после полуночи. Это связано с высокой заболеваемостью и невысоким темпом вакцинации.
- В Татарстане вакцинировались от коронавируса 17 беременных, заявил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Оптимальный срок для вакцинации — от 22-х недель.
Пятая российская вакцина
За последние сутки в России выявили 19 509 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 19 217 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 844 049 человек, а выздоровевших — до 6 112 035 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 798 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 180 041 человек.
За последние сутки проведена 471 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 255 075 человек.
- В Госдуме предложили сделать бесплатными анализы на антитела к коронавирусу. С просьбой включить тестирование на наличие антител к коронавирусу в программу обязательного медицинского страхования обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и Регламенту Михаил Романов.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать данные о рекордном количестве смертей от коронавируса в стране. Он заявил: «Специальной информации в Кремле на этот счет нет».
- Россия с пятницы возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей, прерванное из-за пандемии COVID-19. Также увеличится число регулярных перелетов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.
- Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Она стала пятым отечественным препаратом против COVID-19. Первый пакет документов сдали в Минздрав России после промежуточного этап клинических испытаний обновленной вакцины.
- В Московской области смягчили ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий. Теперь в помещениях число зрителей увеличено с 50 до 100, а на открытом воздухе — с 500 до 1 000.
- Минздрав России объяснил рост смертности от коронавируса распространением дельта-штамма. Помощник министра здравоохранения страны Алексей Кузнецов обратил внимание, что даже у молодых людей, зараженных дельта-штаммом, болезнь протекает в тяжелой форме. В связи с перечисленными факторами летальность при заболевании COVID-19, вызванном этой мутацией, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъема заболеваемости.
- В Центре «Вектор» выяснили, что штамм «дельта» может выживать в питьевой воде до 72 часов, как и другие штаммы. В образцах соленой воды вирус сохранял жизнеспособность в течение 48 часов независимо от ее солености. При этом чем ниже температура воды, тем выше жизнеспособность SARS-CoV-2.
- Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко считает необходимым распространить опыт Москвы с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) на другие города страны. Он также предложил распространить в регионы стандарты московской поликлиники, а также начать обучать специалистов, чтобы они больше стали общаться с пациентами, как с равными.
- В Пермском крае власти разрешили работу торговых центров по выходным. Решение об ограничении работы ТЦ в этих городах действовало с 5 августа. При этом все остальные ограничительные меры продолжают действовать
- В мэрии Уфы назвали ситуацию с с госпитализированными коронавирусными бльными удручающей. Большинство пациентов, заболевших COVID-19 и попавших в госпиталь, не вакцинированы от вируса.
- У российских зрителей на руках осталось около 5 млн билетов на отложенные из-за пандемии концерты на общую сумму почти 8 млрд рублей, рассказал член правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Сергея Мурадова. Представители ассоциации призвали пересмотреть ранее введенные санитарные ограничения, так как отрасль понесла огромные убытки.
- В Сургуте растет количество заболевших детей, в том числе, младенцев. Главврач городской клинической поликлиники Максим Слепов заявил, что если ранее в структуре заболевших несовершеннолетних было около 7-8%, то сейчас рост достиг 15%.
- Через месяц в России может появиться вакцина «КовиВак», адаптированная под штамм «дельта». Новая версия может быть комбинированной, то есть содержать сразу два компонента.
В мире умерли девять тысяч заболевших детей
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 214 627 593 человека, 4 474 523 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (38 384 553). На второй строчке — Индия (32 603 188), на третьей — Бразилия (20 676 561), на четвертой — Франция (6 777 676), на пятой — Россия ( 6 728 699, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (633 564). За ними следуют Бразилия (577 565), Индия (436 861), Мексика (256 287), Перу (198 031) и Россия (176 127, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
- За время пандемии в мире умерли девять тысяч заболевших COVID-19 детей. Это крайне низкий показатель смертности, заявила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. Детальность детей от коронавируса составляет 1%-3%. При этом процент заболевших детей до четырех лет с января 2020 до июля 2021 года вырос в два раза, а в группе 5-14 лет — более чем в три раза.
- Американская разведка представила Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса. Но по данным источника, разведка так и не смогла прийти к консенсусу относительно того, был ли вирус разработан в лаборатории или же возник естественным путем.
- Ученые Университета Джона Хопкинса в США определили биологические причины постковидного синдрома, который напоминает синдром хронической усталости. В Университете Джонса Хопкинса предположили, что причиной может быть биологическая реакция организма на стресс, связанный с инфекциями или другими внешними воздействиями.
- Ученые из Мичиганского университета выяснили, что почти 85 процентов людей, госпитализированных с COVID-19 в конце 2020 года, все еще ощущают симптомы вируса. Даже после полного излечения у них проявились симптомы болезни. Эти люди до сих пор не чувствуют себя здоровыми.
- В Саудовской Аравии эпидемиологи выяснили, что запущенная форма пародонтита существенно увеличивает риск умереть от COVID-19.По словам ученых, запущенная форма вызывает цитокиновый шторм — опасный иммунный ответ, когда вырабатывается избыточное количество иммунокомпетентных клеток, которые попадают в легкие, вызывая быстрое ухудшение состояния, напоминающее симптомы сепсиса.
- В Бразилии случайно выяснили, что яд гадюки жараракусу может тормозить распространение коронавируса. Ученые смогли выделить пептид, который в лабораторных условиях смог снизить способность вируса к размножению на 75%.
- Власти Пакистана осенью введет ограничения на работу общественного транспорта. Непривитым от коронавируса гражданам будет запрещено пользоваться общественным транспортом. Эта мера вступит в силу с 15 октября.
- Президент Аргентины оказался в центре скандала после того, как в Сеть попали фото празднования дня рождения первой леди 14 июля 2020 года- во время строгого карантина. В качестве компенсации он предложил пожертвовать на исследовательские цели сумму, равную двум его месячным окладам. Прокуратура Аргентины начала предварительную проверку по факту возможного нарушения закона.
- Власти Таиланда бесплатно раздадут населению 8,5 млн экспресс-тестов на коронавирус. Основными получателями тестов станут граждане Таиланда и рабочие-мигранты.
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