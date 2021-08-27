Главное о коронавирусе на 27 августа: в Татарстане привили 52% населения от плана, новая вакцина

Фото: Максим Платонов

Вакцинировалось 52% населения от запланированного

В Татарстане за сутки выявили 50 новых заболевших коронавирусом. Всего в республике выявлено 25 267 случаев. Выздоровели 22 209 человек, из них 42 — за последние сутки.



В Татарстане вакцинировались 33,7% взрослого населения от числа подлежащих вакцинации (норматив — 60%), от запланированных — 52%, сообщили в Роспотребнадзоре. Учителя колледжей и техникумов вакцинированы на 77,5%, персонал школ и детсадов — на 58%, педагоги вузов — на 54%. Всего провакцинировано 983 398 человек, вторым компонентом — 826 412 человек.

Фото: Илья Репин

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что ведомство по-прежнему не планирует возобновлять выдачу разрешений общепиту после полуночи. Это связано с высокой заболеваемостью и невысоким темпом вакцинации.



В Татарстане вакцинировались от коронавируса 17 беременных, заявил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Оптимальный срок для вакцинации — от 22-х недель.



Фото: Максим Платонов

Пятая российская вакцина

За последние сутки в России выявили 19 509 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 19 217 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 844 049 человек, а выздоровевших — до 6 112 035 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 798 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 180 041 человек.



За последние сутки проведена 471 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 255 075 человек.

В Госдуме предложили сделать бесплатными анализы на антитела к коронавирусу. С просьбой включить тестирование на наличие антител к коронавирусу в программу обязательного медицинского страхования обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и Регламенту Михаил Романов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать данные о рекордном количестве смертей от коронавируса в стране. Он заявил: «Специальной информации в Кремле на этот счет нет».

Россия с пятницы возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей, прерванное из-за пандемии COVID-19. Также увеличится число регулярных перелетов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.

Фото: Максим Платонов

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Она стала пятым отечественным препаратом против COVID-19. Первый пакет документов сдали в Минздрав России после промежуточного этап клинических испытаний обновленной вакцины.

В Московской области смягчили ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий. Теперь в помещениях число зрителей увеличено с 50 до 100, а на открытом воздухе — с 500 до 1 000.



Минздрав России объяснил рост смертности от коронавируса распространением дельта-штамма. Помощник министра здравоохранения страны Алексей Кузнецов обратил внимание, что даже у молодых людей, зараженных дельта-штаммом, болезнь протекает в тяжелой форме. В связи с перечисленными факторами летальность при заболевании COVID-19, вызванном этой мутацией, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъема заболеваемости.

В Центре «Вектор» выяснили, что штамм «дельта» может выживать в питьевой воде до 72 часов, как и другие штаммы. В образцах соленой воды вирус сохранял жизнеспособность в течение 48 часов независимо от ее солености. При этом чем ниже температура воды, тем выше жизнеспособность SARS-CoV-2.

Фото: rospatent.gov.ru

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко считает необходимым распространить опыт Москвы с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) на другие города страны. Он также предложил распространить в регионы стандарты московской поликлиники, а также начать обучать специалистов, чтобы они больше стали общаться с пациентами, как с равными.

В Пермском крае власти разрешили работу торговых центров по выходным. Решение об ограничении работы ТЦ в этих городах действовало с 5 августа. При этом все остальные ограничительные меры продолжают действовать

В мэрии Уфы назвали ситуацию с с госпитализированными коронавирусными бльными удручающей. Большинство пациентов, заболевших COVID-19 и попавших в госпиталь, не вакцинированы от вируса.

У российских зрителей на руках осталось около 5 млн билетов на отложенные из-за пандемии концерты на общую сумму почти 8 млрд рублей, рассказал член правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Сергея Мурадова. Представители ассоциации призвали пересмотреть ранее введенные санитарные ограничения, так как отрасль понесла огромные убытки.

Фото: realnoevremya.ru

В Сургуте растет количество заболевших детей, в том числе, младенцев. Главврач городской клинической поликлиники Максим Слепов заявил, что если ранее в структуре заболевших несовершеннолетних было около 7-8%, то сейчас рост достиг 15%.

Через месяц в России может появиться вакцина «КовиВак», адаптированная под штамм «дельта». Новая версия может быть комбинированной, то есть содержать сразу два компонента.

В мире умерли девять тысяч заболевших детей

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 214 627 593 человека, 4 474 523 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (38 384 553). На второй строчке — Индия (32 603 188), на третьей — Бразилия (20 676 561), на четвертой — Франция (6 777 676), на пятой — Россия ( 6 728 699, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (633 564). За ними следуют Бразилия (577 565), Индия (436 861), Мексика (256 287), Перу (198 031) и Россия (176 127, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



За время пандемии в мире умерли девять тысяч заболевших COVID-19 детей. Это крайне низкий показатель смертности, заявила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. Детальность детей от коронавируса составляет 1%-3%. При этом процент заболевших детей до четырех лет с января 2020 до июля 2021 года вырос в два раза, а в группе 5-14 лет — более чем в три раза.

Фото: repost.uz

Американская разведка представила Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса. Но по данным источника, разведка так и не смогла прийти к консенсусу относительно того, был ли вирус разработан в лаборатории или же возник естественным путем.

Ученые Университета Джона Хопкинса в США определили биологические причины постковидного синдрома, который напоминает синдром хронической усталости. В Университете Джонса Хопкинса предположили, что причиной может быть биологическая реакция организма на стресс, связанный с инфекциями или другими внешними воздействиями.

Ученые из Мичиганского университета выяснили, что почти 85 процентов людей, госпитализированных с COVID-19 в конце 2020 года, все еще ощущают симптомы вируса. Даже после полного излечения у них проявились симптомы болезни. Эти люди до сих пор не чувствуют себя здоровыми.

Фото: Ринат Назметдинов

В Саудовской Аравии эпидемиологи выяснили, что запущенная форма пародонтита существенно увеличивает риск умереть от COVID-19.По словам ученых, запущенная форма вызывает цитокиновый шторм — опасный иммунный ответ, когда вырабатывается избыточное количество иммунокомпетентных клеток, которые попадают в легкие, вызывая быстрое ухудшение состояния, напоминающее симптомы сепсиса.

В Бразилии случайно выяснили, что яд гадюки жараракусу может тормозить распространение коронавируса. Ученые смогли выделить пептид, который в лабораторных условиях смог снизить способность вируса к размножению на 75%.

Власти Пакистана осенью введет ограничения на работу общественного транспорта. Непривитым от коронавируса гражданам будет запрещено пользоваться общественным транспортом. Эта мера вступит в силу с 15 октября.

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Президент Аргентины оказался в центре скандала после того, как в Сеть попали фото празднования дня рождения первой леди 14 июля 2020 года- во время строгого карантина. В качестве компенсации он предложил пожертвовать на исследовательские цели сумму, равную двум его месячным окладам. Прокуратура Аргентины начала предварительную проверку по факту возможного нарушения закона.

Власти Таиланда бесплатно раздадут населению 8,5 млн экспресс-тестов на коронавирус. Основными получателями тестов станут граждане Таиланда и рабочие-мигранты.

Ольга Плешкова