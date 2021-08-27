Баскетболист Алексей Швед завершил карьеру в сборной России

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед принял решение завершить выступления за сборную России. Об этом игрок сообщил в интервью «Матч ТВ».

«Предупредил Андрея Кириленко и Сергея Базаревича о том, что закончил выступления в национальной команде. С 16 лет играл за молодежку, потом за первую сборную. Это много. Почти все бывшие партнеры закончили, пришло и мое время», — сказал Швед.

При этом он отметил, что не вернется в сборную, даже если поменяется главный тренер и менеджер национальной команды.

Швед — один из ведущих российских баскетболистов, выигравший бронзу Олимпиады-2012 и чемпионата Европы — 2011 вместе со сборной России. Последние шесть сезонов он провел за «Химки» и за это время побил несколько российских и европейских рекордов. В частности, первым из игроков набрал 3 000 очков в Единой лиге ВТБ.

Недавно Швед перешел в московский ЦСКА, подписав однолетнее соглашение с армейским клубом.