Алексей Швед первым в истории набрал 3000 очков в Единой лиге ВТБ
Баскетболист клуба «Химки» Алексей Швед набрал 17 очков в матче против саратовского «Автодора».
Благодаря этому он стал первым игроком, достигшим отметки в 3000 набранных очков в рамках турнира Единой лиги ВТБ. Для установления рекорда Шведу понадобилось 158 матчей.
Алексей Швед становится первым игроком в истории Лиги, набравшим 3 тысячи очков в карьере!— VTB League (@VTBUL) October 26, 2020
Alexey Shved becomes the first player in the League history to reach 3000 career points! pic.twitter.com/JQwHLMxfia
Напомним, ранее тренерский штаб сборной России обнародовал состав на матчи квалификации чемпионата Европы. Швед не попал даже в расширенный список игроков.СпортБаскетбол
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