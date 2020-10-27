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Алексей Швед первым в истории набрал 3000 очков в Единой лиге ВТБ

08:02, 27.10.2020
Алексей Швед первым в истории набрал 3000 очков в Единой лиге ВТБ
Фото: vk.com/khimkibasket

Баскетболист клуба «Химки» Алексей Швед набрал 17 очков в матче против саратовского «Автодора».

Благодаря этому он стал первым игроком, достигшим отметки в 3000 набранных очков в рамках турнира Единой лиги ВТБ. Для установления рекорда Шведу понадобилось 158 матчей.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России обнародовал состав на матчи квалификации чемпионата Европы. Швед не попал даже в расширенный список игроков.

СпортБаскетбол
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