Алексей Швед первым в истории набрал 3000 очков в Единой лиге ВТБ

Баскетболист клуба «Химки» Алексей Швед набрал 17 очков в матче против саратовского «Автодора».

Благодаря этому он стал первым игроком, достигшим отметки в 3000 набранных очков в рамках турнира Единой лиги ВТБ. Для установления рекорда Шведу понадобилось 158 матчей.

Алексей Швед становится первым игроком в истории Лиги, набравшим 3 тысячи очков в карьере!



Alexey Shved becomes the first player in the League history to reach 3000 career points! pic.twitter.com/JQwHLMxfia