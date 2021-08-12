Экс-баскетболист «Химок» Алексей Швед перешел в ЦСКА

Бывший баскетболист подмосковных «Химок» Алексей Швед стал игроком ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Швед подписал с армейцами однолетнее соглашение по схеме «1+1».

«Очень рад вернуться домой, в сильнейший клуб Европы. Надеюсь, вместе покажем максимальные результаты. Будем над этим усердно работать. С нетерпением жду начала сезона, хочу скорее снова выйти на паркет в цветах ЦСКА», — прокомментировал свой переход Швед.

Один из лучших российских баскетболистов ранее расторг контракт с «Химками». Подмосковный клуб пропустит следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий.

За «Химки» Швед провел последние шесть сезонов и за это время побил несколько российских и европейских рекордов. Он первым из игроков набрал 3 000 очков в Единой лиге ВТБ.