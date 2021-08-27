В Банке «Аверс» прошел «День первоклассника»

Фото: Ринат Назметдинов

Перед началом нового учебного года в головном офисе Банка «Аверс» прошел традиционный корпоративный праздник «День первоклассника», организованный для детей сотрудников банка.

Праздник начался с экскурсии. Будущим первоклассникам рассказали, что в конце ХIХ века здание по улице Мусы Джалиля, 3 (в настоящее время здесь располагается головной офис Банка» Аверс» — прим.) принадлежало Казанскому Купеческому банку, который играл значительную роль в экономике Казанской губернии.

Председатель правления Банка «Аверс» Аида Волкова пожелала первоклассникам яркой и насыщенной событиями школьной жизни, полной увлекательных открытий, новых знаний и настоящих друзей.

Сюрпризом для ребят стал интерактивный квест. Ребята отправились искать сокровища. Проявив сообразительность и эрудицию при выполнении заданий, ребята доказали, что главными сокровищами являются знания, а добываются они при помощи ума.

В завершении праздника детям были вручены «умные портфели», содержащие все необходимое для учебы в школе.

ООО Банк «Аверс». Лицензия № 415 от 9.06.2014.

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