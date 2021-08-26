В Казани осудили девушку, которая нашла наркотики, выгуливая кота

Фото: прокуратура РТ

В Казани осудили 20-летнюю девушку, которая нашла восемь свертков с наркотиками, выгуливая кота. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что 30 мая девушка, выгуливая кота на детской площадке, нашла свертки с наркотиками растительного происхождения. Общая масса найденных наркотиков составляла меньше 4,5 грамма.

Позже сотрудники полиции задержали девушку с ее находкой на одной из станций метро. Наркотики нашли в кармане ее одежды.

Девушка свою вину признала и полностью раскаялась. Суд приговорил ее к одному году условно. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Набережных Челнах 16-летнюю девушку обвинили в попытках сбыта 50 г наркотиков.

Ольга Плешкова