16-летнюю жительницу Челнов обвиняют в попытках сбыта 50 г наркотиков

Фото: "Реальное время"

Под суд по обвинению в двух эпизодах покушения на наркосбыт отправится 16-летняя девушка из Набережных Челнов. Вину в преступлениях она уже признала, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.



В ходе предварительного следствия установлено: 4 мая 2021 года сотрудники полиции задержали несовершеннолетнюю на пустыре за детским садом №127 «Друзья» в челнинском микрорайоне Замелекесье. При личном досмотре у нее обнаружили и изъяли 20 свертков с синтетическим наркотиком массой 20,82 грамма.

Еще 33,4 грамма наркотиков, расфасованных по грамму, у той же девушки изъяли ночью 29 мая в подъезде жилого дома по улице Абдуллы Алиша в Набережных Челнах.

Суда обвиняемая ждет под подпиской о невыезде.

Ранее в Казани предъявили окончательное обвинение по наркоделу мировому судье в отставке и пожарному.