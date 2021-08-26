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Источник: «Газпром-медиа» создаст спортивное информационное агентство «Матч+"

10:15, 26.08.2021
Источник: «Газпром-медиа» создаст спортивное информационное агентство «Матч+
Фото: gazprom-media.com

Крупнейшая медиакомпания России «Газпром-медиа» намерена создать собственное информационное агентство «Матч+". Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресс» Максим Алланазаров.

Агентство будет организовано без участия телеканала «Матч ТВ». Главным редактором «Матч+" станет нынешний главред портала «Чемпионат» Евгений Слюсаренко.

По данным источника, «Газпром-медиа» также работает над запуском новой спортивной радиостанции и современного пресс-центра.

Информации о датах официальной презентации проектов пока нет.

На сегодняшний день «Газпром-медиа» включает в себя 9 эфирных телеканалов (НТВ, «Матч ТВ», ТНТ и другие), 11 радиостанций («Эхо Москвы», «Авторадио», Радио Energy, «Юмор FM» и др), 3 видеосервиса (PREMIER, Rutube и OTT НТВ-ПЛЮС), а также развивает платформу спутникового ТВ и работает по нескольким другим медиа направлениям.

Напомним, ранее журналист Нобель Арустамян объявил о своем уходе с «Матч ТВ».

Спорт
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