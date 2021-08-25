Из Афганистана эвакуировали более 360 афганцев с российским гражданством

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство обороны РФ эвакуировало из Афганистана более 360 его граждан, которые имеют также российские паспорта. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

— Они являются при этом полноценными гражданами России. Пусть у них и наше гражданство второе, отметил Жирнов.

Вместе с афганцами, имеющими гражданство России, из Кабула вылетела также небольшая группа дипломатов стран ОДКБ. Им обеспечат посадку в их государствах.

Напомним, на этой неделе талибы* заявили, что не допустят никаких операции по эвакуации населения из Афганистана после 31 августа. Сегодня в Россию из Кабула вылетели четыре самолета Минобороны с гражданами РФ, стран ОДКБ, Узбекистана и Украины.



Сообщалось, что порядка тысячи человек получили разрешение от посольства России в Афганистане на выезд из страны. Среди них — граждане РФ афганского происхождения, студенты российских вузов, обладатели вида на жительство и граждане, имеющие разрешение на работу в нашей стране.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.



Татьяна Демина