Разрешение на въезд в Россию получили около тысячи человек из Афганистана

Порядка тысячи человек получили разрешение от посольства России в Афганистане на выезд из страны. Среди них — граждане России афганского происхождения, студенты российских вузов, обладатели вида на жительство и граждане, имеющие разрешение на работу в РФ, рассказал президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.

Они смогут вернуться в Россию после технического открытия аэропорта. В диаспоре надеются, что разрешение на въезд выдадут гражданам Афганистана, которые учились и жили здесь ранее.

— Да, мы понимаем, что под видом беженцев могут приехать террористы и игиловцы («Исламское государство», ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация), но мы будем гарантировать приезд только тех лиц, которых мы знаем, которые учились здесь, которые жили здесь, — приводит «Интерфакс» его слова.

Сегодня министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что российские вузы готовы организовать дистанционное обучение для студентов из Афганистана, если у них не будет возможности прибыть в страну для обучения.



Вчера талибы* объявили о запрете на эвакуацию из Кабула после 31 августа. Сегодня по поручению президента России Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу организует эвакуацию больше 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины из Афганистана.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

