Из Кабула вылетели четыре самолета с россиянами

В Россию из Кабула вылетели четыре самолета Минобороны с гражданами РФ, стран ОДКБ, Узбекистана и Украины. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

На каждом самолете для оказания медпомощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся бригады военных медиков с необходимым оборудованием и медикаментами. Для всех эвакуированных сформировали достаточный запас воды, одеял, еды, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

Президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал рассказал, что порядка тысячи человек получили разрешение от посольства России в Афганистане на выезд из страны. Среди них — граждане России афганского происхождения, студенты российских вузов, обладатели вида на жительство и граждане, имеющие разрешение на работу в РФ. Утром сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу организует эвакуацию больше 500 граждан России.



Вчера талибы* объявили о запрете на эвакуацию из Кабула после 31 августа.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

