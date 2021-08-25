В КФУ оценили вероятность бабьего лета в Татарстане

Точный прогноз на осень давать еще рано, но долгосрочный прогноз показывает, что сентябрь будет теплым. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

— Точный прогноз пока давать рано, однако, по актуальному долгосрочному прогнозу, сентябрь ожидается с положительной аномалией, что может проявиться за счет бабьего лета (волны тепла после относительно прохладного периода) или затяжного лета, — приводит его слова пресс-служба вуза.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе приход прохлады обусловлен прохождением через Татарстан активных фронтальных разделов. К четвергу за счет выхода антициклона из Скандинавии, температуры вновь будут выше нормы, но рекордных значений они не достигнут.

Также Аухадеев рассказал, что в августе 2021 года в Казани зафиксировали сразу несколько температурных рекордов.



В четверг днем ожидается теплая погода до +23..+28°. В пятницу, 27 августа, и в субботу, 28 августа, Татарстан будет располагаться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Осадков не прогнозируется. Ночью ожидается от +10 до +15°, днем — от +21 до +27°.