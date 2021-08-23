В последнюю неделю лета в Татарстане ожидается теплая погода до +28 градусов

На этой неделе в Татарстане осадки маловероятны, днем температуры будут подниматься до +27 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Завтра, 24 августа, республика будет находиться в неустойчивой воздушной массе, в зоне влияния активных атмосферных фронтов. Ожидаются кратковременные дожди, локально сильные, местами грозы, сильный ветер, возможен град. Ночью ожидается до +15..+20˚, днем воздух прогреется до +21..+26˚.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду, 25 августа, ночью местами сохранится кратковременный дождь. Днем осадков не ожидается. Ночью прогнозируется до +11..+16°, днем — +22..+27°.

В четверг, 26 августа, республика будет располагаться в гребне антициклона. Осадки маловероятны. Ночью похолодает до +9.. +14°, днем ожидается теплая погода до +23..+28°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 27 августа, и в субботу, 28 августа, Татарстан будет располагаться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Осадков не прогнозируется. Ночью ожидается от +10 до +15°, днем — от +21 до +27°.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее заявил, что в Казань небольшое похолодание придет уже в понедельник. На прошлой неделе синоптики Гидрометцентра РТ объявляли штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой. На территории республики была жара с максимальными температурами до +37—39 градусов. Среднесуточные температуры будут на 9 и более градусов выше нормы.



Татьяна Леухина