Эксперт КФУ: в Казани в августе зафиксировали сразу несколько температурных рекордов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в августе 2021 года зафиксировали сразу несколько температурных рекордов, сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

Так, на прошлой неделе, 18 августа, в Казани воздух прогрелся до +34,3 градуса. Прежний рекорд был зафиксирован в 2007 году и составил +33,1 градуса. На следующий день, 19 августа, температура в столице Татарстана повысилась до +36,1 градуса, что побило рекорд 2016 года — 35,3 градуса тепла.

20 августа в Казани воздух прогрелся до +37,9°С. Предыдущий рекорд зафиксировали в 2016 году и он составлял +34,4 градуса. Днем 21 августа температура достигла отметки +36,8 градуса (прежний рекорд, 2016 года, зафиксирован на уровне +34,9 градуса).

Фото: Максим Платонов (архив)

В воскресенье, 22 августа, температура воздуха в Казани составила +33,7 градуса. Предыдущий рекорд датируется 1972 годом, сообщается на медиапортале КФУ.

Средняя температура лета 2021 года в Казани составит около +22,4 градуса, заявил Аухадеев. По жаре оно может занять 3-е место за всю историю наблюдений. По словам эксперта, жарче в татарстанской столице было только в 2010 году (+23,3 градуса) и в 1869 году (+22,5 градуса).

Напомним, по данным Гидрометцентра РТ, в августе установлены следующие температурные рекорды. 20 августа воздух прогрелся до +38 градусов, 21 августа — до +37,6 °С, а 22 августа максимальная температура достигала +35,1 градуса.

Татьяна Демина