Тело пропавшего в Елабуге парня нашли водолазы

Тело пропавшего в Елабуге 17-летнего парня нашли водолазы. На его теле нет признаков насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Напомним, что 16-летняя девушка и 17-летний парень пропали в ночь с 21 на 22 августа. Они отправились поплавать на надувной лодке по Каме и не вернулись. С 22 августа в Елабуге развернулись поиски пропавших, к спасателям присоединились волонтеры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Сегодня утром тело девушки было найдено волонтерами, его вынесло на берег. На ее теле также отсутствуют признаки насильственной смерти.

Резиновую лодку, на которой отправились молодые люди, нашли в Пермском крае. Лодку зацепила баржа. Расследование уголовного дела продолжается.



Ольга Плешкова