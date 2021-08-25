Татарстанцев предупредили о тумане ночью и утром 26 августа
Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий в четверг, 26 августа. Сообщение опубликовано на сайте организации.
Ночью и утром 26 августа на территории республики прогнозируется туман.
В четверг республика будет располагаться в гребне антициклона. Осадки маловероятны. Ночью похолодает до +9.. +14°, днем ожидается теплая погода до +23..+28°.Общество Татарстан
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