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Татарстанцев предупредили о тумане ночью и утром 26 августа

12:25, 25.08.2021
Татарстанцев предупредили о тумане ночью и утром 26 августа
Фото: Максим Платонов (архив)

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий в четверг, 26 августа. Сообщение опубликовано на сайте организации.

Ночью и утром 26 августа на территории республики прогнозируется туман.

В четверг республика будет располагаться в гребне антициклона. Осадки маловероятны. Ночью похолодает до +9.. +14°, днем ожидается теплая погода до +23..+28°.

Общество Татарстан
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